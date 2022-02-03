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Semih Kaya, yeniden Galatasaray'da - Son Dakika

Semih Kaya, yeniden Galatasaray'da

03.02.2022 23:38
Semih Kaya, yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaştığını açıkladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaştığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Semih Kaya'yı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı.

2020'de yurda dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra yuvası Galatasaray'a tekrar kavuştu. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

SEMİH KAYA KİMDİR?

Galatasaray Akademisi çıkışlı olan Semih Kaya, 2006 yılında girdiği altyapıda üç sene forma giydikten sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi., A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıktı. Gaziantepspor ve Kartalspor'da yaşadığı kısa süreli geçici transfer maceralarının ardından 2011 yılında yuvasına geri dönen Semih Kaya, Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda kendini gösterdi. Beş sezon aralıksız Galatasaray Futbol A Takımı'nda başarıyla forma giyen stoper, bu süre zarfında 4 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupa kaldırdı. Galatasaray formasıyla yakaladığı çıkışı milli forma giyerek taçlandıran Kaya, ay-yıldızlı formayla ilk kez 29 Şubat 2012 tarihinde oynanan Slovakya hazırlık maçıyla tanıştı ve A milli formayı 23 kez sırtına geçirdi.

Semih Kaya, 2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği 1,5 sezonun ardından tekrar Galatasaray'a kiralık olarak geri dönerek elde edilen şampiyonluğa yarım sezonluğuna önemli katkı sağladı. Çekya'ya geri dönen tecrübeli savunmacı, 2019-2020 futbol sezonunu burada geçirdi. Sparta Prag'da 2020 Çekya Kupası şampiyonluğu başarısı elde etti. 2020'de yeniden Türkiye'ye dönen Semih Kaya, en son Yeni Malatyaspor'da forma giydi.

(İHA)

Semih Kaya, yeniden Galatasaray'da

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Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semih Kaya, yeniden Galatasaray'da - Son Dakika


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