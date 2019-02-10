Son Dakika Haberleri: Şempanzeler, Hayvanat Bahçesinde Ağaç Dalını Merdiven Olarak Kullanıp Kaçtı
BBC

Şempanzeler, Hayvanat Bahçesinde Ağaç Dalını Merdiven Olarak Kullanıp Kaçtı

49 dakika önce

Kuzey İrlanda'da Belfast Hayvanat Bahçesi'nde bir grup şempanze, bir ağaç dalını merdiven olarak kullanıp tutuldukları alandan kaçtı.

Şempanzeler, Hayvanat Bahçesinde Ağaç Dalını Merdiven Olarak Kullanıp Kaçtı, System.String[]
Kuzey İrlanda'da Belfast Hayvanat Bahçesi'nde bir grup şempanze, bir ağaç dalını merdiven olarak kullanıp tutuldukları alandan kaçtı. Şempanzeler daha sonra geri döndü.

Aynı hayvanat bahçesinde geçen ay da bir kırmızı panda kaçmış, hayvan bir-buçuk kilometre ötedeki bir evde bulunmuştu.

'Kaçma kötü goril'

Cumartesi günü ziyaretçiler tarafından çekilen videoda bir şempanze, duvara dayalı bir dala basarak yukarı çıkıyor. Duvarın üzerinde başka bir şempanze daha görülüyor.

Daha sonra şempanzelerden biri, çocuklu bir aileyle karşı karşıya geliyor. Küçük bir çocuğun "Kaçma seni küçük kötü goril!" diye bağırdığı duyuluyor.

Alyn Cairns adlı hayvanat bahçesi görevlisi, hayvanların fırtınada zayıflayan dalları kırıp merdiven olarak kullandıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesine çocukları ve yeğenleriyle gelen Danielle Monaghan 'firar eden' şempanzeyle karşılaşma anlarını anlatırken "Yanımda çocuklar olduğu için çok korktum" dedi ve ekledi:

"Ama korkumu belli etmemeye çalıştım.

"Bize saldırırsa ya da çocukları alırsa ne olur diye düşündüm.

"Ama paniğe kapılmadık. Hayvan saldırgan değildi. Rahatladık. ve yanından geçip gittik."
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:49 

Kuzey İrlanda, Hayvanat Bahçesi, 3. Sayfa
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