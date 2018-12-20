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Şemsiyeli Metrobüs Saldırganı Davası

11 saat önce

Şemsiyeli metrobüs saldırganı davası Mahkeme, bariyerlerde güçlendirme yapılıp yapılmadığını sorduİSTANBUL - Acıbadem'de seyir halindeki metrobüs şoförüne şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un yargılandığı davada mahkeme,...

Şemsiyeli metrobüs saldırganı davası
Mahkeme, bariyerlerde güçlendirme yapılıp yapılmadığını sordu

İSTANBUL - Acıbadem'de seyir halindeki metrobüs şoförüne şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un yargılandığı davada mahkeme, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak kaza sonrasında metrobüs bariyerlerinde güçlendirme yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi.
Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Akbulut katılırken metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu şikayetçiler de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, bazı mağdurların şehir dışında olması nedeniyle ifadelerinin alınması için talimat yazıldığını söyledi.
Mağdur avukatı: 'Metrobüs bariyerlerin dışına çıkmamalıydı"
Duruşmada söz alan mağdur avukatlarından Hüseyin Altay, yaşanan kazada metrobüsün bariyerlerin dışına çıkmaması gerektiğini söyleyerek, mahkeme tarafından metrobüs hattını çevreleyen bariyerlerin yeterli güvenliğe sahip olup olmadığını, olaydan sonra bariyerlerde güçlendirme çalışması yapıldığının araştırılmasını istedi.
Bunun üzerine söz alan sanığın avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak söz konusu olay sonrasında metrobüs bariyerlerinde güçlendirme yapılıp yapılmadığının sorulmasına ve metrobüsün bariyeri aşma nedenine ilişkin belgelerin sunulmasına karar verdi.
Sanık avukatının olay yerinde keşif talebinin ise İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap geldikten sonra değerlendirileceğini belirtti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Acıbadem'de 23 Eylül 2016'da, metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Recai Türkoğlu ile tartışan muhasebeci Murat Akbulut'un elindeki şemsiye ile seyir halindeki metrobüs şoförünün yüzüne vurduğu anlatıldı.
Seyir halindeyken metrobüsün direksiyonunu bırakıp ayağa kalkmak isteyen şoför Recai Türkoğlu'nun ön kapının yanına düştüğü ve yoldan çıkan metrobüsün, D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldığı belirtildi. Olayda 13 kişinin yaralandığı, 8 aracın ise hasar gördüğü vurgulandı.
İddianamede, şüpheli Murat Akbulut'un, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:47 Kaynak: İHA

Acıbadem, Şemsi Tebrizi, 3. Sayfa
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