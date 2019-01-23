Son Dakika Haberleri: Semt Oyuncuları Çocuk Tiyatrosu Samandağ'da Sahnelenecek

Semt Oyuncuları Çocuk Tiyatrosu Samandağ'da Sahnelenecek

34 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Semt Oyuncuları Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından "Ağaçların Perili Dünyası Çocuk Oyunu" Samandağ'da sahne alacak.

Semt Oyuncuları Çocuk Tiyatrosu Samandağ'da Sahnelenecek, System.String[]

2010 yılında tiyatroya gönül veren yerel sanatçıların yoğun çabasıyla Antakya'da oluşan "SEMT OYUNCULARI" adlı tiyatro ekibi tarafından "Ağaçların Perili Dünyası Çocuk Oyunu" 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Erdal İnönü (Yeni Çarşı) Konferans Salonu'nda ücretsiz sahnelenecek.

Oyun, Cumartesi günü saat 13:00 ve 15:00 olmak üzere iki seans halinde oynanacak.

Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; " 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak izleyebilecekleri bir oyun daha Samandağ'da sahne alacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla "Ağaçların Perili Dünyası Çocuk Oyunu" Cumartesi günü gerçekleştirilecek olup bütün Samandağlı vatandaşlarımızı bekliyoruz." İfadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:15 Kaynak: Bültenler

Samandağ, Güncel
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