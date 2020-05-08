Senaryo sohbetleri online devam ediyor

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri saat 21: 00'de TÜRSAK Vakfı'nın Youtube kanalında canlı yayınlanan Senaryo Sohbetleri'nde sosyal medya üzerinden paylaşılan senaryoya dair merak edilen tüm sorular sektöründe önde gelen yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı konuklar tarafından yanıtlanıyor.



Programın ilk bölümü 18 Nisan Cumartesi günü Yönetmen Bora Talat Oyacı'n moderatörüğünde ve TÜRSAK Vakfı Başkanı ve Yapımcı Elif Dağdevirenin katılımıyla gerçekleştirildi. Senaryo Sohbetleri'ne bugüne kadar senarist Zafer Külünk, oyuncu Hatice Şendil ve senarist Pınar Bulut konuk olurken, İlk Senaryo Jüri Sohbetleri programında ise Levent Kazak, Ezel Akay, Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimler ağırlandı. TÜRSAK ve DenizBank'ın resmi Youtube kanalları üzerinden programlar izlenebiliyor.



Programın 9 Mayıs'daki konuğu Levent Erden, 10 Mayıs'ta da genç oyuncu Taner Ölmez olacak.