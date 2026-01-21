Senatör Van Hollen'den SDG'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
Senatör Van Hollen'den SDG'ye Destek Çağrısı

21.01.2026 09:55
Van Hollen, Suriye hükümetinin ateşkes ihlallerinden endişe duyduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile telefon görüşmesi yaptığını, Suriye hükümetinin "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki raporlardan derin endişe duyduğunu" açıkladı.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, SDG lideri Mazlum Abdi ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Van Hollen, bölgedeki istikrarın önemine dikkati çekerek, "Çatışma ve baskıyla geçen on yılların ardından, Suriye'de istikrarı teşvik etmek hem Suriye halkı hem de bölgenin güvenliği için kritik önem taşıyor. İşte bu nedenle Suriye'deki son gelişmelerden derin endişe duyuyorum ve hızla değişen olayları yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Senatör, şunları kaydetti:

"Az önce SDG lideri Mazlum ile bu gelişmeler ve Suriye hükümetinin Kobani de dahil olmak üzere son ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine dair raporlar hakkında konuştum. Yakın bir ortağımız ve IŞİD ile mücadelenin öncü gücü olan SDG'ye adil davranılmasını sağlama yükümlülüğümüz var."

Van Hollen, Washington yönetimini "harekete geçmeye" çağırdığı açıklamasında, "ABD, Suriye hükümetinin ateşkese uymasını ve ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgelere saldırmamasını derhal talep etmelidir. ABD'nin, mevcut ateşkes sona ermeden önce her iki tarafı da müzakere masasına geri döndürmesi ve SDG'yi Suriye hükümetine tam olarak entegre eden adil bir anlaşmayı sonuçlandırmak için çalışması zorunludur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

