SENCON Fuarı Senegal'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SENCON Fuarı Senegal'de Başladı

SENCON Fuarı Senegal\'de Başladı
06.02.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

59 Türk firmasının katıldığı SENCON fuarı, Senegal'de inşaat ve enerji sektörlerini buluşturuyor.

Senegal'de, 59 Türk firmasının katıldığı uluslararası inşaat, altyapı, yenilenebilir enerji ve otomotiv fuarı SENCON başladı.

Türk fuar firması Hage tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen SENCON, başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde (CICAD) kapılarını açtı.

Açılışa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Barınmadan Sorumlu Devlet Sekreteri Momar Talla Ndao, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve davetliler katıldı.

18 ülkeden 250 katılımcının yer aldığı fuarda 59 Türk firma da stant açtı.

35 ülkeden 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuara ilişkin Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

SENCON'un Batı Afrika'nın en büyük uluslararası yapı fuarı haline geldiğini belirten Kalkan, 30 Afrika ülkesinden ziyaretçi çektiklerini söyledi.

Kalkan, Senegal'de yapı ve inşaat sektörünün hızla geliştiğinin altını çizerek, bu kapsamda son 3 yılda fuarda yer alan Türk katılımcı sayısının da arttığını dile getirdi.

Yaklaşık 13 yıldır düzenledikleri fuarlarla Afrika'nın klişelerin ötesinde bir kıta olduğunu da gösterme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Kalkan, "13 yıllık dönemde Türkiye'den binlerce firmayı Dakar'a getirdik. Firmalarımıza Afrika'nın özellikle Senegal'in anlatıldığı gibi kötü, geri kalmış, tehlikeli bir yer olmadığını bizzat göstermiş olduk. Senegal, ekonomisi stabil, hızla büyüyen bir ülke, ciddi fırsatlar barındırıyor. Bu da Türk firmalarımızın dikkatini çekiyor." dedi.

SENCON, 7 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Senegal, İnşaat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SENCON Fuarı Senegal'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 00:47:38. #7.11#
SON DAKİKA: SENCON Fuarı Senegal'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.