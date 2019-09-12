Son Dakika Haberleri: Senegal'de başörtüsünü yasaklayan Fransız okulu geri adım attı
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Senegal'de başörtüsünü yasaklayan Fransız okulu geri adım attı

1 saat önce

Senegal'de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü (ISJA), hükümetin yasak kaldırılmazsa okulun kapatılacağı uyarısı karşısında geri adım attı.

Senegal'de başörtüsünü yasaklayan Fransız okulu geri adım attı, System.String[]

Senegal'de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü (ISJA), hükümetin yasak kaldırılmazsa okulun kapatılacağı uyarısı karşısında geri adım attı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Dakar'da faaliyet gösteren okul yönetimi, hükümetin, yasağın kaldırılmaması durumunda kuruma kayyum atayacağı ya da kapatacağı uyarısına karşılık gerekli yasal düzenlemeyi yaptı.

Hükümet yetkilileriyle okul yönetimi arasında dün yapılan görüşmede varılan uzlaşıya göre, başörtülü öğrenciler, her iki tarafın da onayladığı, okul tarafından verilecek formayla uyumlu başörtüsü takabilecek.

Diğer yandan okul yönetimi de başörtülü öğrencilerin velileriyle tek tek görüşerek, öğrencilerin başka tür başörtüsü takmayacağı sözü alacak.

Okulun bin 740 öğrencisi arasında 23'ü Lübnanlı, 3'ü Senegalli toplam 26 başörtülü öğrencisi bulunuyor.

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ISJA, eylül başında yeni eğitim döneminde başörtülü öğrencilerinin okula girmesine izin vermeyerek tepki çekmişti.

Eğitim Bakanı Mamadou Talla, okul yöneticilerini bakanlığa çağırarak, başörtüsü yasağının Senegal yasalarına aykırı olduğunu, yasağın devam etmesi durumunda okula kayyum atama ya da kapatma gibi sonuçları olacağını bildirmişti.

Birçok Müslüman veli de okul yönetimi aleyhinde anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle dava açacaklarını duyurmuştu.

Dakar'da daha önce de Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü (IEA) bina sınırlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Fransız menşeli bir eczane, iki eczacıyı mesai saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle işten çıkardıkları için büyük tepki çekmişti.

Senegal, Dakar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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