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Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı - Son Dakika

Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı

23.06.2021 13:19

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama hız kesmeden sürerken, aşılamaya teşvik için Şener Şen ve Ezgi Mola dün kamera karşısına geçti. Şen ve Mola'dan sonra Bakan Koca, bugün Haluk Bilginer ile Dr. Mehmet Öz'ün kamu spotlarına sosyal medya hesabında paylaştı. Bilginer konuşmasında, "Hepimizin sağlığı için aşı olun" derken, Mehmet Öz ise "Aşı için kolları sıvayın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Şen ve Mola, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulundu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Şener Şen ve Ezgi Mola'nın ardından Haluk Bilginer ile Prof. Dr. Mehmet Öz de aşı için kamera karşısına geçti. Bakan Koca, hem Bilginer'in hem de Öz'ün kamu spotlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şener Şen'den sonra Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısına geçti
Şener Şen'den sonra Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısına geçti

"PANDEMİ AŞIYLA SON BULACAK"

Haluk Bilgiler sözlerinde "Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM"

Dr. Mehmet Öz ise "Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım." Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım çağrısında bulundu.

Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı

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Son Dakika Magazin Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı - Son Dakika Magazin


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