Şenkaya Belediyesi'nden örnek davranış - Son Dakika

Şenkaya Belediyesi'nden örnek davranış

Yaşlıların ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinin temizlikleri Şenkaya Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

Yaşlıların ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinin temizlikleri Şenkaya Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Şenkaya İlçesinde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç, ev temizliklerini yapamayan vatandaşların ev temizliği Şenkaya Belediyesi tarafından yapılıyor. Şenkaya Belediyesince kurulan temizlik ekibi tarafından ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan temizliklerini yapmakta zorlanan vatandaşların yardımına Şenkaya Belediyesi ekipleri koşuyor, bayram temizliklerini yapıyorlar. Yaşlılar yapılan bu hizmet karşısında çok memnun olduklarını belirterek Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir'e teşekkür ettiler. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:58

Kaynak: İHA

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