Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"
Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Her turnuvada yer alacağız'

Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"

1 saat önce

- Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu.

- Şenol Güneş: "Her turnuvada yer alacağız"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Güneş, bundan sonraki her turnuvada yer almak istediklerini söyledi.

Mercedes-Benz Türk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu. Kendisine verilen maket otobüsle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Güneş, "Çocukken hep hayalimdi. Bir tane otobüsüm olsun derdim. Bugüne kısmetmiş" dedi. Güneş'in sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu. Mercedes yıldızının anlamıyla ilgili olarak da konuşan Güneş, "Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu. Çok şükür şimdi alabildik. Mercedes yıldızının anlamı; havada, karada, denizde demek. Biz de onlar gibi her yerde olmak için çalışıyoruz. Euro 2020'de yer almak istiyoruz, ardından da Dünya Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Her turnuvada yer alacağız

Mercedes Benz, Şenol Güneş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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