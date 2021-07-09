Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine Galatasaray'dan tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik

EURO 2020'ye gruplarda veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, dün yaptığı basın toplantısında açıklamalar yaparken oyunculardan Taylan Antalyalı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"TAYLAN ANTALYALI İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM"

Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

"SPORCU SAĞLIĞI GALATASARAY'IN ÖNCELİKLERİNDENDİR"

Şenol Güneş'in sosyal medyada büyük tepki çeken sözlerine Galatasaray Kulübü'nden yanıt gecikmedi. "Sn. Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı için yaptığı talihsiz açıklamalar hakkında" başlığıyla yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."