Şenol Güneş: Rusya maçını kazanmak zorundayız

İSTANBUL, - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan, sıralama açısından önemli. Bunu sahada savunma ile hücumu birlikte yaparak başarmak istiyoruz. Rusya iyi bir takım. Bu yarış devam ediyor. Yarınki maçı kazanarak bitirmek istiyoruz" dedi.UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol, "Gelişmeler bizi nereye getirirse oraya gittik. Sonuç olarak çağırdılar, geldik; çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak, teknik adam olarak görev verdiler. Ben geriye dönük doğru, yanlış diye bakmadım. En iyi şeyi yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım hem oyuncu hem teknik direktör olarak. Sayısal daha fazla olabilirdi, hiç olmayabilirdi. Yetenek, karakterle birleştiği zaman insan çok iyi yere gelebilir. Bunu geriye dönüp baktığımda iyi görebiliyorum" diye konuştu."KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR MAÇ"Yarın oynanacak olan Rusya maçının öneminden bahseden tecrübeli teknik adam, "Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan, sıralama açısından önemli. FIFA sıralamasında ve her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Bunu sahada savunma ile hücumu birlikte yaparak başarmak istiyoruz. Rusya iyi bir takım. Onlarda ilk müsabakadan sonra maç kazanamadılar ama kazanmaya yakındılar. Bizde öyleydik. Sadece kötü başlayıp kaybettiğimiz Macaristan maçı oldu. Bu yarış devam ediyor. Yarınki maçı kazanarak bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."VIDA HERKESE SARILDI"Öncelikli olarak sporcuların sağlığını önemsediklerini belirten Şenol Güneş, "Sporcu sağlığını önemsiyoruz. Ondan sonra müsabakayı kazanmak önemli. Vida olayında ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan bu testin sonucu maç devre arasında değil, maçtan önce çıkabilirdi. Maç sonunda öğrendik bu durumu. Ben de tesadüftür Rusya maçından sonra ilk defa bana bu kadar yakın olan bir kişi oldu. Genelde insanlardan uzak dururum ama İstiklal Marşı'ndan sonra maske takılıydı bende, tam ben çıkarırken Vida geldi. Gelirken gene sola doğru kaçarak durdum. Omuz dokunması oldu bana. O da herkese sarıldı. Yapacağımız şey şu anda pozitif olanı ayırmak. Bizim ilk gün ki yapılan testin bir anlamı yok. Biz her halükarda yaptırdık, bugün bir test daha yaptırdık. 5'inci gün gene test yapacağız. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz uzak kalmalıyız. Maske ve mesafe önemli. Biz kendimiz söylüyoruz ama sadece bizim değil herkesin yapması gerekli" şeklinde konuştu."BİZE VERİLEN GÖREVLERİ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"Kadro ile ilgili de konuşan Güneş, "Abdülkadir'in sakatlığı var. Orkun ve Mert'in sakatlığı var. Çağlar zaten sakat olarak gelmişti. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Takımla antrenmanlara katılmadı. Burak cezalı. Onlar dışında tüm oyuncular antrenmana katılıyor. Bir pozitif, bir negatif oluyor. Tam olarak biz de bilemiyoruz, kafamız karışıyor. Ligde de böyle durumlar mevcut. Allah kimsenin başına vermesin. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkesin dikkatli olması lazım. Bize verilen görevleri izin verdiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz" dedi.Aleksandr Sobolev'in kadroda olması hakkındaki soruya ise tecrübeli teknik direktör, "Dyzuba yerine alınan bir oyuncu Sobolev. Rusya'nın iç olayları ile alakalı bir durum. Moldova maçını izledim ama o müsabakayla bu maçın atmosferi aynı olmaz. Ama Rusya o maçta tamamen üstündü 0-0 berabere kalsa bile" cevabını verdi."OYUNCULARIN ZİHİNSEL DAĞINIKLIKLARI OLABİLİYOR"Alman futbolcu Toni Kroos'un futbolcu haklarıyla ilgili açıklamasının sorulmasını da cevaplayan Güneş, "Hem ülkeler hem kulüpler hem oyuncular farklı koşullarda. Hazırlık maçlarının kaldırılması düşündü. Ama böyle bir durumda da üst seviye olan oyuncular için problem olmayabilir ama hiç oynamayan oyuncular için daha farklı olabilir. Pandemi döneminde 10 günde 3 maç yapmak seyahatle beraber hem kulüp hem oyuncuları zorluyor. Olağanüstü durumda, olağanüstü davranışlara geçiyoruz. Sizi zihinsel olarak dalgalanmaya götürüyor. Oyuncuların zihinsel dağınıklıkları olabiliyor. Maalesef kötü bir sezon geçiriyoruz pandemi yüzünden. Haklı tarafları var ama ayrıca tartışılması gereken bir konu" diye konuştu.OKAY YOKUŞLU: ARTIK GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"Artık son iki maçımız grupta ve hedefimiz doğrultusunda son iki final maçı" diyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ise "4 maçtır galibiyet alamıyoruz ve artık bunu sonlandırmak istiyoruz. Çünkü var olan potansiyeli sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım yarın keyif veren bir milli takım görürüz" açıklamasında bulundu.Fedor'un iyi bir arkadaşı olduğunu söyleyen Yokuşlu, "Geçen sene birlikte oynama fırsatı bulduk. Açıkçası takımda iyi iletişimde olduğum kişilerden bir tanesiydi. O bahsettiğiniz videoda bize Rusça öğretmeye çalışıyordu. Onun öğrettikleri günlük hayatta kullanılacak tarzdan değildi. Ara sıra kendisiyle konuşuyoruz. İyi bir arkadaşım" dedi.

Önemli olanın maçı sonuna kadar bırakmamak olduğuna vurgu yapan başarılı oyuncu, "Son maçlarda böyle olmuş olabilir ama grup aşamalarında bunu tüm maça yaydıklarımız oldu. Bu takım bunu yapabildiğini gösterdi. Bazen işler istediğiniz gibi çıkmayabilir. Önemli olan şey bu reaksiyonu maç başından beri yapmaya başlamak. Bu da inşallah en yakın zaman da olacak" ifadelerini kullandı.