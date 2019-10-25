Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor!a ziyaret
1 saat önce
Yeşil-mavili kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Yeşil-mavili kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.
Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Şenol Güneş, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde de Trabzonspor'u ziyaret etmişti...
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:14
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