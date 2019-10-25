Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor!a ziyaret
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor!a ziyaret

Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor!a ziyaret

1 saat önce

Yeşil-mavili kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor!a ziyaret, System.String[]

Yeşil-mavili kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal'ı ziyaret ettiği belirtildi.


Ziyarette, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.


Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Şenol Güneş, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde de Trabzonspor'u ziyaret etmişti...


Mehmet Cengiz, İsmail Kartal, Şenol Güneş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı kadroyu gençlerle tamamladı
Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı! Fenerbahçe'de Max Kruse Konyaspor maçında olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor!a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]