Şentop, Amasya AK Parti'yi Ziyaret Etti

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Şentop, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü ve partililer tarafından bina girişince karşılandı.

Daha sonra il başkanlığında ağırlanan Şentop, Uzun ve partililerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından Uzun, Şentop'a çini hediye etti.