Serap Doğan Kimdir? - Son Dakika

05.04.1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serap Doğan, global alanda faaliyet gösteren girişimci ve iş insanıdır. Çocukluğu, eğitim ve girişim hayatının ilk yılları, Ankara'da geçmekte olup, ilk ticaret hayatına 8 yaşındayken, ilkokulda kalem satarak başlayan Doğan, çok küçük yaşta ticarete atılmasının kendisine büyük faydalar getirdiğini her söyleşisinde dile getirmektedir.

Serap Doğan; "Bir işi öğrenmenin en iyi yolu, başarısızlıktan geçer, başarısız olmayan biri başarılı olamaz!" sözünü kendine ilke edinerek yaşamının en alt kademesinden girişimlere başlayan bir iş kadınıdır. Erken başlayan girişim ve ticaret hayatı, lise yıllarında da aynı hızla devam etmiştir. Günlük derslerinden sonra, yaz tatillerinde ve her boş vaktinde kendini işe adayarak hediyelik eşya ve tekstil anlamında birçok iş kolunda çalışmıştır. Geçmişteki yeteneği ve ticarete olan sevgisi, güzellik sektöründe büyümesini de hızlandırdı. Londra'da; güzellik merkezi, hediyelik eşya dükkanı ve tekstil sektörünün ardından da, çocuk eğitim ve öğreticilik belgelerini almaya hak kazanıp, bu alanda da yatırım yapmaya başlamıştır. Çocuk gelişim okuluna giderek, teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenmiştir. Fransa'da çocuk gelişim uzmanı (Kidolog) eğitimini tamamlayan Serap Doğan, çocuk gelişimi alanında kendini sürekli eğitmiştir. Ve Londra'da bu alanda bir yuva da açmıştır. Çocuklar alanında birçok ödülleri olan, ünlü eğitmen girişimci Serap Doğan, hayatının geri kalanını çocuklara yardıma da adamıştır. İngiltere ve Türkiye'de düzenli olarak çocuklara burs vermektedir. Halen daha kendisi Londra'da yaşamaktadır, Sera Life'ın sahibesidir ve İngiltere'de birçok yerde şubesi olan Hair By Sam ortaklığı yan sıra, birçok kuruluşa yatırımları ve destekleri olan bir iş kadını olarak tanınmaktadır.

Serap Doğan kimdir?

Medeni hali: Evli ve 4 çocuk annesi

Boyu : 1.68

Kilo : 61

Bildiği yabancı diller: İngilizce, Fransızca, Arapça

Eğitim : Westminster College, Angela Ruskin University, London Metropolitan University