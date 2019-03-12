Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,90 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 227,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,90 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 207,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,50 liradan, bin 466 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 486 liradan, 733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

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