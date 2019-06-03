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Serbest vuruş: Aleksey Miranchuk vs Akhmat Grozny

22 dakika önce

Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Miranchuk'nın Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny'ye karşı yaptığı serbest vuruşa göz atın. Amaç, Rus orta saha oyuncusu sezonun beşte biriydi.

Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Miranchuk'nın Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny'ye karşı yaptığı serbest vuruşa göz atın. Amaç, Rus orta saha oyuncusu sezonun beşte biriydi.
Serbest vuruş: Aleksey Miranchuk vs Akhmat Grozny
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06 
Spor
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