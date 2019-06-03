Serbest vuruş: Aleksey Miranchuk vs Akhmat Grozny
22 dakika önce
Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Miranchuk'nın Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny'ye karşı yaptığı serbest vuruşa göz atın. Amaç, Rus orta saha oyuncusu sezonun beşte biriydi.
Lokomotiv Moskova
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06
'dan Aleksey Miranchuk'nın Rusya
Premier Ligi'nde Akhmat Grozny'ye karşı yaptığı serbest vuruşa göz atın. Amaç, Rus orta saha oyuncusu sezonun beşte biriydi.
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