Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Resmi açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Resmi açıklama geldi
05.01.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin gözaltına alındığı iddiaları, Bilgili Holding'in yaptığı açıklama ile yalanlandı. Açıklamada, "İş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili hakkında sosyal medyada gündeme gelen "gözaltı" iddialarıyla ilgili şirketten resmi açıklama yapıldı.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bilgili Holding'in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Serdar Bilgili, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Resmi açıklama geldi - Son Dakika

TBMM’ye ilginç dilekçe yağmuru Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
“Üşüttüm, sigaradandır“ demeyin, “ince hastalık“ ölüme götürüyor "Üşüttüm, sigaradandır" demeyin, "ince hastalık" ölüme götürüyor
Mustafa Destici’den Venezuela tepkisi: ABD’nin operasyonunu kınıyorum Mustafa Destici'den Venezuela tepkisi: ABD'nin operasyonunu kınıyorum
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

10:43
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör gözaltına alındı
10:16
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
10:04
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:02
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
09:58
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 10:51:25. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Resmi açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.