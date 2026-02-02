Serdar Denktaş Siyasete Dönüş Yaptı

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, kurduğu Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) ile yeniden siyaset sahnesine çıktı.

TAM Parti'nin 25 Ocak'ta düzenlenen birinci olağan kongresinde Serdar Denktaş genel başkan seçilirken, parti meclisi üyeleri de belirlendi. Kongrede konuşan Denktaş, "Bugün, bu anda ülkemizin içinde bulunduğu koşulların bir gereği olarak tarihi bir sorumluluk üstleniyoruz" dedi.

Denktaş, bu sorumluluğu gençler, kadınlar, çiftçiler, esnaf, girişimciler ve KKTC'yi vatan bilen tüm kesimler adına üstlendiklerini belirterek, toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kongrede TAM Parti'nin temel ilkeleri, "Atatürkçülük, laiklik, katılımcı demokrasi, halkın birliği, insan hakları ve adalet, çözüm odaklılık, yenilikçilik ve bilimsellik" olarak açıklandı. Parti programında, toplumun acil çözüm bekleyen sorunlarına yönelik başlıkların yer aldığı bildirildi.

Olası bir erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Denktaş, "Biz bu toplumun gerçek ve acil sorunlarına çözüm üretmek için geliyoruz. Kendi alanlarında uzman komitelerimiz, vatandaşla iç içe, uygulanabilir çözümler üretiyor" ifadelerini kullandı.

TAM Parti'nin eylül ayında kuruluş lansmanını gerçekleştirdiği, bu süreçte ilçe kongreleri ve teşkilatlanma çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı belirtildi. Partinin logosunun, "Ecevit mavisi" ana rengi üzerinde zeytin ağacı olduğu kaydedildi. Serdar Denktaş daha önce yaptığı açıklamalarda, zeytin ağacının köklere bağlılık ve geleceğe umut mesajı taşıdığını, Ecevit mavisinin ise merhum Bülent Ecevit'in siyasi anlayışıyla özdeşleşen bir duruşu temsil ettiğini aktarmıştı.