Serdar Köse Davası Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Serdar Köse Davası Yeniden Açıldı

Serdar Köse Davası Yeniden Açıldı
04.02.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2018 yılında aldığı cep telefonunun borcunu ödemeye gittiği sırada tartıştığı telefoncu ve yanındakiler tarafından sokak ortasında darbedilip bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk babası Serdar Köse davasında yargılama sürüyor.

Gaziantep'te 2018 yılında aldığı cep telefonunun borcunu ödemeye gittiği sırada tartıştığı telefoncu ve yanındakiler tarafından sokak ortasında darbedilip bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk babası Serdar Köse davasında yargılama sürüyor. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası dosya yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep'te 2018 yılında, aldığı cep telefonunun borcunu ödemeye gittiği sırada telefoncuyla tartışan Serdar Köse sokak ortasında darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. 1 çocuk babası Serdar Köse davasına ilişkin 4'üncü duruşma Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya maktul aile, maktul avukatları, tutuksuz sanık Çoşkun K. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Çoşkun K., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Maktul aile ise suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti davayı erteledi

Görülen duruşmada mahkeme heyeti, dosya kapsamında bulunması gereken ancak henüz mahkemeye ulaşmadığı tespit edilen CD kayıtlarının akıbetinin araştırılmasına karar verdi. İstinaf bozma ilamı doğrultusunda, olay anına ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi için CD'lerin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Radyo, TV ve Foto Film Şube Müdürlüğüne gönderilmesi hükme bağlandı. Görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, şüphelilerin teşhisi ve suç unsurlarının netleştirilmesi amaçlanıyor.

Mahkeme, sanıklardan Coşkun K. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar verirken, eksik hususların tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Bir telefoncudan borçla cep telefonu alan 26 yaşındaki Serdar Köse, borcunu ödemek için annesi Selma Köse ile birlikte iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Köse, iş yeri yakınındaki sokakta annesinin gözleri önünde yaklaşık 7-8 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülüp bıçaklanan Köse, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serdar Köse'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serdar Köse Davası Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:59:48. #7.11#
SON DAKİKA: Serdar Köse Davası Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.