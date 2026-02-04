Serdar Köse Davası Yeniden Açıldı

Gaziantep'te 2018 yılında aldığı cep telefonunun borcunu ödemeye gittiği sırada tartıştığı telefoncu ve yanındakiler tarafından sokak ortasında darbedilip bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk babası Serdar Köse davasında yargılama sürüyor. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası dosya yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep'te 2018 yılında, aldığı cep telefonunun borcunu ödemeye gittiği sırada telefoncuyla tartışan Serdar Köse sokak ortasında darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. 1 çocuk babası Serdar Köse davasına ilişkin 4'üncü duruşma Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya maktul aile, maktul avukatları, tutuksuz sanık Çoşkun K. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Çoşkun K., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Maktul aile ise suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti davayı erteledi

Görülen duruşmada mahkeme heyeti, dosya kapsamında bulunması gereken ancak henüz mahkemeye ulaşmadığı tespit edilen CD kayıtlarının akıbetinin araştırılmasına karar verdi. İstinaf bozma ilamı doğrultusunda, olay anına ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi için CD'lerin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Radyo, TV ve Foto Film Şube Müdürlüğüne gönderilmesi hükme bağlandı. Görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, şüphelilerin teşhisi ve suç unsurlarının netleştirilmesi amaçlanıyor.

Mahkeme, sanıklardan Coşkun K. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar verirken, eksik hususların tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Bir telefoncudan borçla cep telefonu alan 26 yaşındaki Serdar Köse, borcunu ödemek için annesi Selma Köse ile birlikte iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Köse, iş yeri yakınındaki sokakta annesinin gözleri önünde yaklaşık 7-8 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülüp bıçaklanan Köse, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serdar Köse'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - GAZİANTEP