Son Dakika Haberleri: Serdar Ortaç'a askerlik fotoğrafı sürprizi
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Serdar Ortaç'a askerlik fotoğrafı sürprizi

1 saat önce

Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser veren Serdar Ortaç'a sürpriz yapılarak askerlik askerlik fotoğrafları hediye edildi.

Serdar Ortaç'a askerlik fotoğrafı sürprizi, System.String[]
Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser veren Serdar Ortaç'a sürpriz yapılarak askerlik askerlik fotoğrafları hediye edildi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gardaşlık Festivali'nin son programında ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Kongre Müzesi bahçesinde sevenleri ile bir araya gelen Ortaç, hayranlarını sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendirdi. Konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser sonunda askerlik görevini Sivas'ta yapan Ortaç'a, askerlik fotoğrafları hediye edildi. Askerlik fotoğrafları hediye edilen Ortaç ise duygu dolu anlar yaşadı. - SİVAS
Serdar Ortaç, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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