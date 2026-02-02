Serdar Sertçelik İki Kez Tutuklandı

AYHAN Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden ve önceki gün tutuklanan Serdar Sertçelik; 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme' suçlarından ikinci kez tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Hakkında başka suçlardan bir kez daha adliyeye sevk edilen Serdar Sertçelik, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme' suçlarından da tutuklandı.