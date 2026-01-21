Serdivan'da Komşu Kavgası: 5 Ölü, 6 Tutuklu - Son Dakika
Serdivan'da Komşu Kavgası: 5 Ölü, 6 Tutuklu

21.01.2026 17:17
Serdivan'daki komşu kavgasında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan 2025'te 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince, bu mahkemenin salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma, 5 sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
