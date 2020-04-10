Şereflikoçhisar Belediyesinden öğrencilere kitap - Son Dakika

Şereflikoçhisar Belediyesi, ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin adreslerine hediye kitap gönderiyor.

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kitaplar, belediye personelince ikametlere ulaştırılıyor.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerden izolasyon kurallarına harfiyen uymalarını isteyerek, "Sevgili öğrencilerimiz, evlerinizde kaldığınız bu günlerde Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı olarak sizlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 100 temel eserden oluşan 2 kitabı hediye ederek, bu süreçte sizlerin yanınızda olduğumuzu ve sizi hiçbir zaman unutmadığınızı bilmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde 10 bin kitabın öğrencilerle buluşturulacağı bildirildi.