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SEREN SERENGİL 'HAKARET' DAVASINDA SAVUNMA YAPTI - Son Dakika

SEREN SERENGİL 'HAKARET' DAVASINDA SAVUNMA YAPTI

12.01.2022 15:12
SEREN SERENGİL 'HAKARET' DAVASINDA SAVUNMA YAPTI

SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil mahkemede savunma yaptı.

SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil mahkemede savunma yaptı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katıldı. Müşteki Can Tanrıyar'ı ise avukatı temsil etti. Duruşmada savunma yapan Seren Serengil "20 yıllık televizyoncuyum. Söz konusu iddialar Can Tanrıyar'ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır, kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım. Basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur" dedi.

Şikayetçi Can Tanrıyar'ın avukatı ise sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin magazin programı yapmış olmasına istinaden bu konuşmaları gerçekleştirdiğini, hakaret kastının olmadığını belirterek beraatını talep etti.

SAVCI YENİDEN MÜTALAA HAZIRLAMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Serengil'in, bugün duruşması yapılan davası ile devam eden başka bir dava dosyasının birleştirilmesi sebebiyle, Cumhuriyet savcısı yeniden mütalaa sunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme dosyayı mütalaa hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"CAN TANRIYAR PETEK'TEN SONRA BANA TAKTI"

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Seren Serengil, "Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığını, annesinin kendisine gece kulübünden mesajlar attığını, iddia ettiğini şeylerin belgelerini sundum bugün. Çünkü söylediğim her şey doğruydu. Bunlar bir hakaret içermiyor. Can Tanrıyar Petek'ten sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum. O yüzden de bu belgeleri mahkemeye sunarak bunları gerçekte söylediğini kanıtlamış olduk" ifadelerini kullandı.

SEREN SERENGİL 'HAKARET' DAVASINDA SAVUNMA YAPTI

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Seren Serengil, Can Tanrıyar, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SEREN SERENGİL 'HAKARET' DAVASINDA SAVUNMA YAPTI - Son Dakika
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