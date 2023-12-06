Serenay Sarıkaya, Aile dizisindeki performansıyla alkış topladı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Altın Kelebek'te En İyi Dizi Çifti ödülünü kazandıran Aile dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde uzun yıllar sonra konuşmaya karar verdiği babasının öldüğünü gören Devin kahroldu, Devin rolünü oynayan Sarıkaya ise performansıyla adeta şov yaptı.

"MUAZZAM ROL YAPIYORSUN"

Eşi Arslan'la seyir halindeyken babasının kaza geçirdiğini gören Devin, aracın başına koştu. Babasının öldüğünü gören Devin, gözyaşlarına boğuldu. Serenay Sarıkaya'nın dizide performansı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla ders veren güzel yıldız için "Muazzam rol yapıyorsun" ve "Sen nasıl bir oyuncusun, kendime gelemedim" yorumları yapıldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın performansı için yapılan bazı yorumlar...