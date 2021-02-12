Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı

Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, aynı kliniğin çıkışında yeniden kameralara yansıdı.
Silikon yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncu, 1 saat kaldığı kliniğin çıkışında basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında çileden çıktı. Sarıkaya, "Kontrole mi geldiniz?" soruları üzerine sinirlenerek, "Size ne ya" şeklinde tepki verdi. Güzel oyuncu, hiçbir soruyu yanıtlamayarak kaçar adımlarla, cipine binerek uzaklaştı.
Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere yansımıştı. Tek omuzlu bluzu, eşofmanı ve ünlü markaya ait çantasıyla görüntülenen güzel oyuncunun, kombinine 20 bin TL harcadığı ortaya çıkmıştı.
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