Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı

Bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?" sorularıyla çileden çıktı. Sarıkaya, öfkesini kontrol edemeyerek gazetecilere, "Size ne ya" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, aynı kliniğin çıkışında yeniden kameralara yansıdı. ISRARLI SORULARA TEPKİ VERDİ Silikon yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncu, 1 saat kaldığı kliniğin çıkışında basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında çileden çıktı. Sarıkaya, "Kontrole mi geldiniz?" soruları üzerine sinirlenerek, "Size ne ya" şeklinde tepki verdi. Güzel oyuncu, hiçbir soruyu yanıtlamayarak kaçar adımlarla, cipine binerek uzaklaştı. KOMBİNİNİN FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATMIŞTI Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere yansımıştı. Tek omuzlu bluzu, eşofmanı ve ünlü markaya ait çantasıyla görüntülenen güzel oyuncunun, kombinine 20 bin TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

Son Dakika

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı

Siyasi krizin yaşandığı İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu

Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı

Rizespor'da görevinden istifa eden Sumudica, büyük uğraşlar sonucunda kararından vazgeçirildi

Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı

CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti

Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü

Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı