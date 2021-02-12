Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı - Son Dakika

Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı

12.02.2021 23:47
Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı, System.String[]

Bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?" sorularıyla çileden çıktı. Sarıkaya, öfkesini kontrol edemeyerek gazetecilere, "Size ne ya" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, aynı kliniğin çıkışında yeniden kameralara yansıdı.

Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı

ISRARLI SORULARA TEPKİ VERDİ

Silikon yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncu, 1 saat kaldığı kliniğin çıkışında basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında çileden çıktı. Sarıkaya, "Kontrole mi geldiniz?" soruları üzerine sinirlenerek, "Size ne ya" şeklinde tepki verdi. Güzel oyuncu, hiçbir soruyu yanıtlamayarak kaçar adımlarla, cipine binerek uzaklaştı.

KOMBİNİNİN FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere yansımıştı. Tek omuzlu bluzu, eşofmanı ve ünlü markaya ait çantasıyla görüntülenen güzel oyuncunun, kombinine 20 bin TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı
Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı
Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı
Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı - Son Dakika Magazin


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