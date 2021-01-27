Serenay Sarıkaya'nın giydiği kazak sosyal medyayı ikiye böldü
27.01.2021 00:39
Serenay Sarıkaya kıyafet seçimi ile sosyal medyayı ikiye böldü. Yasemin Özilhan'ın daha önce giyip poz verdiği triko kazağı tercih eden Sarıkaya'ya binlerce yorum geldi. Kullanıcılar ünlü oyuncuya, "Özenti", "Bu kıyafeti daha önce görmüştük" şeklinde yorum yaptı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Serenay Sarıkaya, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Triko ile poz veren başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 'Haberim yokmuş gibi çek kanka' notunu ekledi.
Cem Yılmaz ayrılığının ardından gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, Sarıkaya'nın paylaşımına 'Of der susarım' yorumunu yazdı.
Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz haftalarda sosyetik güzel Yasemin O¨zilhan'ın da giydiği triko ile poz vermesi eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, 'Serenay, Yasemin'e özenmiş' yorumunu yaptı.
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