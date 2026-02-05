Sergen Yalçın'dan 8 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sergen Yalçın'dan 8 Değişiklik

Sergen Yalçın\'dan 8 Değişiklik
05.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Kocaelispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 11'inde 8 değişiklikle maça çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 8 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Olaitan, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında 2-1 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz orta saha da Orkun Kökçü, Salih Uçan ileri hatta Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedeğe çekti.

Yalçın, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota'yı sahaya sürdü.

Yasin Özcan ve Olaitan kadroda

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Yasin Özcan maça ilk 11'de başlarken Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı.

Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.

Kocaelispor'da 6 değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 6 değişiklik yaptı.

İnan, Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ahmet Oğuz, Haidara, Linetty, Rivas, Can Keleş ve Petkovic'in yerine Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun'a şans verdi.

Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Petkovic, Linetty, Susoho, Haidara, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.

Ligdeki maçı Beşiktaş kazandı

Ligin ilk devresinde Türaş Satadyumu'nda oynanan 7. hafta maçında sahadan Beşiktaş 3-1'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.

Müsabakada Kocaelispor'un tek golünü Tayfur Bingöl'den gelirken, siyah-beyazlı takımın golleri ise Rafa Silva, Cerny ve Jota'dan gelmişti.

Kupada 11. randevu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kocaelispor 11. kez karşı karşıya gelirken, iki ekip arasında daha önce oynanan 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu karşılaşmalardan 7 galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Beşiktaş 15 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Öte yandan Kocaelispor, 3 Nisan 2002'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek, müzesinde bulunan iki Türkiye Kupası'ndan birini siyah-beyazlı ekip karşısında kazanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan 8 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:23:02. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan 8 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.