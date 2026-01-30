Serik'te Elektrikli Bisikletli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Serik'te Elektrikli Bisikletli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Serik\'te Elektrikli Bisikletli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
30.01.2026 23:16
Antalya'nın Serik ilçesinde, elektrikli bisikletle karşıya geçen 66 yaşındaki adam, kamyonete çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.E.G. idaresindeki 07 AG 0011 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkadir İhsan (66) ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında elektrikli bisiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te Elektrikli Bisikletli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Serik'te Elektrikli Bisikletli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
