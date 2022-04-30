Serik'te engelli ve yetim çocuklar iftarda buluştu - Son Dakika
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Serik'te engelli ve yetim çocuklar iftarda buluştu

30.04.2022 12:47
Serik'te engelli ve yetim çocuklar iftarda buluştu

Serik İlçe Müftülüğü yetim ve engelli çocukları iftarda buluşturdu.

Serik İlçe Müftülüğü yetim ve engelli çocukları iftarda buluşturdu.

Müftülük bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Serik Cumhuriyet Savcısı Ali Erdem, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Müftüsü İbrahim Keser, kurum amirleri ile engelli ve yetim çocuklar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Müftü İbrahim Keser tarafından dua edildi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, yaptığı konuşmada, çocuklarla birlikte iftar açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İlçe Müftüsü İbrahim Keser de, Hazreti Muhammed'in engelli ve yetimlerle ilgili gösterdiği ehemmiyetten, ihtimam ve sevgiden bahsederek, "Bu iftar, bugüne kadar yapılan iftarların en kıymetlisi ve en güzeliydi. Gönül soframıza katılmanız bizleri onurlandırdı." diye konuştu.

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İbrahim Keser, Ahmet Hikmet, Hisarcık, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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