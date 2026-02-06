Antalya'nın Serik ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Karataş Mahallesi'nde A.Ö'nün 5 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının M.Ö., M.D. ve H.G'nin gerçekleştirdiğini belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Serik'te Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 3 Tutuklama
