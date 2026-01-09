Serik Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.
Belek Mahallesi'nde marketlerdeki bebek mamaları ve gıda ürünleri denetlendi.
Kontrololerde son kullanma tarihi geçiş gıdaları sattığı tespit edilen 2 zincir markete ceza uygulandı.
Zabıta ekipleri, vatandaşlara marketlerdeki ürünlere ilişkin olumsuzluk görüldüğünde ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Market Denetimi: 2 Zincir Market Ceza Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?