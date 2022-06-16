Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

16.06.2022 09:55
Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Serik ilçesinde portakal bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Serik ilçesinde portakal bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli R.Y'nin Boğazkent Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda portakal ağaçlarının arasına ekilmiş 306 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te portakal bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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