Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Serik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
18.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile midibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile şehir içi ulaşım yapan midibüs çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından midibüs yan yattı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Belek-Kadriye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Recep M. idaresindeki 07 YKD 69 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 07 YGC 40 plakalı şehir içi ulaşım yapan midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada midibüs sürücüsü Ali K., midibüste yolcu olarak bulunan Halime Ü. ile otomobil sürücüsü Recep M. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Antalya, 3-sayfa, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 10:52:35. #7.11#
SON DAKİKA: Serik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.