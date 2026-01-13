Sermaye Piyasalarında 2025 Beklentileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sermaye Piyasalarında 2025 Beklentileri

Sermaye Piyasalarında 2025 Beklentileri
13.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSPB Başkanı Karagöz, 2025 için olumlu bekleyişlerini ve piyasa gelişim stratejilerini paylaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, tarihsel verilerin, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini gösterdiğini belirterek, "Mevcut ekonomi politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, 2026 yılında piyasalarımızda olumlu bir seyrin oluşacağını düşünüyoruz." dedi.

Karagöz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2025 yılını küresel anlamda jeopolitik risklerin öne çıktığı, ekonomik büyüme beklentilerinin zayıfladığı ve belirsizliklerin önemli ölçüde arttığı bir yıl olarak nitelendirdi.

Türkiye'de ise uygulanan sıkı para politikaları sayesinde daha kontrollü bir yıl geçirildiğini ifade eden Karagöz, geçen yıl belirsizliklerin yüksek seyrettiği küresel ortamda Türkiye sermaye piyasalarının dayanıklılığını ve dönüşüm kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Karagöz, yerli yatırımcıların pay senedine olan ilgisinde gerileme yaşansa da portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonlara ilginin arttığını aktardı.

Bunun da sermaye piyasalarının daha kurumsal ve sağlıklı bir yapıya evrildiğini gösterdiğini anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda halka arzlar ve borçlanma aracı ihraçları yoluyla reel sektörün sermaye piyasalarına olan ilgisi güçlü seyrini sürdürdü. Bu nedenle 2025'i niceliksel büyümeden çok niteliksel dönüşümün öne çıktığı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Türkiye sermaye piyasaları için 2025 yılı büyüme ve istikrarın gözlendiği bir yıl olduğunu ifade edebiliriz. 2025 yılı, sermaye piyasalarının hem derinleşme hem de yapısal çeşitliliğinin arttığı bir yıl oldu."

Pamir Karagöz, 2025 yılında sermaye piyasalarına olan güvenin korunması, tasarrufların sermaye piyasası araçlarına ve uzun vadeli ürünlere yönlendirilmesi, finansal okuryazarlığın artırılması, sürdürülebilir finans ürünlerinin geliştirilmesi, dijitalleşme ve kripto varlık düzenlemelerine uyumun temel öncelikleri olduğunu anlattı.

Gelecek dönemdeki planlamalardan bahseden Karagöz, uzun vadeli kurumsal yatırımcı tabanını güçlendirecek tamamlayıcı emeklilik sistemi, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve çeşitlendirilmesi, yatırım fonlu hayat sigortaları gibi mekanizmaların hayata geçirilmesi, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin piyasaya erişiminin artırılması, yeşil tahvil ve karbon piyasası gibi alanların geliştirilmesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin artırılması öncelikli odak alanları olacağını söyledi.

Yatırımcıların pay senedi varlıkları 7,5 trilyon liraya çıktı

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, geçen yıl pay senedi bakiyeli toplam yatırımcı sayısının yıl sonunda 6,5 milyon olarak gerçekleştiğini, yatırımcıların pay senedi varlıklarının bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 7,5 trilyon liraya çıktığını kaydetti.

Portföy yönetim şirketlerince yönetilen yatırım fonlarındaki yerli bireysel yatırımcı sayısının ise 2025 yılı sonu itibarıyla 5,4 milyona ulaştığı bilgisini veren Karagöz, "Portföy yönetim şirketlerimiz tarafından yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ve bireysel portföy yönetimi müşterilerinin toplam portföy büyüklüğü ise 2025 Kasım sonunda 11,6 trilyon lirayı aştı. Bu tablo, yatırımcıların mevcut koşullarda profesyonel portföy yönetimini güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yatırımcı tabanının gençleştiğini kaydeden Karagöz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ayrıca yatırımcılar arasında kadın yatırımcı oranının da belirgin şekilde arttığına tanıklık ediyoruz. Bunu da sermayenin tabana yayılması olarak yorumlayabiliriz. Bu gelişmeler piyasanın daha kapsayıcı ve daha kurumsal bir yapıya doğru evrildiğine işaret ediyor. Bu durum ayrıca gelecek açısından da fırsatlarla dolu yeni bir büyüme hikayesi taşıyor."

Karagöz, 2021'den bu yana halka arzlar yoluyla şirketlerin yaklaşık 10 milyar dolara yakın kaynak sağladığını belirtti.

Ayrıca 2020-2025 dönemi arasında reel sektör şirketleri yaklaşık 1500 borçlanma aracı ihracı ile toplam 18,9 milyar dolar tutarında fon temin ettiğini dile getiren Karagöz, 2025 yılı itibarıyla borçlanma aracı ihraç eden reel sektör şirketi sayısının da 73'e ulaştığını ve bu rakamların sermaye piyasalarının reel sektör için giderek daha önemli bir finansman kanalı haline geldiğini gösterdiğini vurguladı.

"Küresel risk iştahındaki toparlanmayla yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanmasını bekliyoruz"

Pamir Karagöz, bu yıl için beklenti ve öngörülerini de paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine devam edeceğini ve buna paralel yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin tekrar artmaya başlayacağını öngördüklerini ifade eden Karagöz, "Küresel finans piyasalarında ise gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağını öngörüyoruz. Küresel risk iştahındaki toparlanmayla yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanmasını bekliyoruz. Kredi notunda olası iyileşmelerin TL varlıklara olan ilgiyi destekleyeceğini, halka arzlarda yeniden ivme görüleceğini ve fon piyasasının daha da büyüyeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Tarihsel verilerin, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyduğunu anlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu deneyimin ışığında mevcut ekonomi politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, 2026 yılında piyasalarımızda olumlu bir seyrin oluşacağını düşünüyoruz. Ayrıca teknoloji şirketlerinin, yeşil finans ürünlerinin ve ESG temelli yatırımların sermaye piyasalarımızdaki payının artacağı, yapay zeka, blokzincir ve dijital varlıkların finansal ekosistemin ayrılmaz bir parçası haline geleceği bir döneme giriyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sermaye Piyasalarında 2025 Beklentileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:20:02. #7.11#
SON DAKİKA: Sermaye Piyasalarında 2025 Beklentileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.