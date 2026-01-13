Sermaye Piyasalarında 2025 Beklentileri

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, tarihsel verilerin, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini gösterdiğini belirterek, "Mevcut ekonomi politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, 2026 yılında piyasalarımızda olumlu bir seyrin oluşacağını düşünüyoruz." dedi.

Karagöz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2025 yılını küresel anlamda jeopolitik risklerin öne çıktığı, ekonomik büyüme beklentilerinin zayıfladığı ve belirsizliklerin önemli ölçüde arttığı bir yıl olarak nitelendirdi.

Türkiye'de ise uygulanan sıkı para politikaları sayesinde daha kontrollü bir yıl geçirildiğini ifade eden Karagöz, geçen yıl belirsizliklerin yüksek seyrettiği küresel ortamda Türkiye sermaye piyasalarının dayanıklılığını ve dönüşüm kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Karagöz, yerli yatırımcıların pay senedine olan ilgisinde gerileme yaşansa da portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonlara ilginin arttığını aktardı.

Bunun da sermaye piyasalarının daha kurumsal ve sağlıklı bir yapıya evrildiğini gösterdiğini anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda halka arzlar ve borçlanma aracı ihraçları yoluyla reel sektörün sermaye piyasalarına olan ilgisi güçlü seyrini sürdürdü. Bu nedenle 2025'i niceliksel büyümeden çok niteliksel dönüşümün öne çıktığı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Türkiye sermaye piyasaları için 2025 yılı büyüme ve istikrarın gözlendiği bir yıl olduğunu ifade edebiliriz. 2025 yılı, sermaye piyasalarının hem derinleşme hem de yapısal çeşitliliğinin arttığı bir yıl oldu."

Pamir Karagöz, 2025 yılında sermaye piyasalarına olan güvenin korunması, tasarrufların sermaye piyasası araçlarına ve uzun vadeli ürünlere yönlendirilmesi, finansal okuryazarlığın artırılması, sürdürülebilir finans ürünlerinin geliştirilmesi, dijitalleşme ve kripto varlık düzenlemelerine uyumun temel öncelikleri olduğunu anlattı.

Gelecek dönemdeki planlamalardan bahseden Karagöz, uzun vadeli kurumsal yatırımcı tabanını güçlendirecek tamamlayıcı emeklilik sistemi, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve çeşitlendirilmesi, yatırım fonlu hayat sigortaları gibi mekanizmaların hayata geçirilmesi, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin piyasaya erişiminin artırılması, yeşil tahvil ve karbon piyasası gibi alanların geliştirilmesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin artırılması öncelikli odak alanları olacağını söyledi.

Yatırımcıların pay senedi varlıkları 7,5 trilyon liraya çıktı

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, geçen yıl pay senedi bakiyeli toplam yatırımcı sayısının yıl sonunda 6,5 milyon olarak gerçekleştiğini, yatırımcıların pay senedi varlıklarının bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 7,5 trilyon liraya çıktığını kaydetti.

Portföy yönetim şirketlerince yönetilen yatırım fonlarındaki yerli bireysel yatırımcı sayısının ise 2025 yılı sonu itibarıyla 5,4 milyona ulaştığı bilgisini veren Karagöz, "Portföy yönetim şirketlerimiz tarafından yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ve bireysel portföy yönetimi müşterilerinin toplam portföy büyüklüğü ise 2025 Kasım sonunda 11,6 trilyon lirayı aştı. Bu tablo, yatırımcıların mevcut koşullarda profesyonel portföy yönetimini güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yatırımcı tabanının gençleştiğini kaydeden Karagöz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ayrıca yatırımcılar arasında kadın yatırımcı oranının da belirgin şekilde arttığına tanıklık ediyoruz. Bunu da sermayenin tabana yayılması olarak yorumlayabiliriz. Bu gelişmeler piyasanın daha kapsayıcı ve daha kurumsal bir yapıya doğru evrildiğine işaret ediyor. Bu durum ayrıca gelecek açısından da fırsatlarla dolu yeni bir büyüme hikayesi taşıyor."

Karagöz, 2021'den bu yana halka arzlar yoluyla şirketlerin yaklaşık 10 milyar dolara yakın kaynak sağladığını belirtti.

Ayrıca 2020-2025 dönemi arasında reel sektör şirketleri yaklaşık 1500 borçlanma aracı ihracı ile toplam 18,9 milyar dolar tutarında fon temin ettiğini dile getiren Karagöz, 2025 yılı itibarıyla borçlanma aracı ihraç eden reel sektör şirketi sayısının da 73'e ulaştığını ve bu rakamların sermaye piyasalarının reel sektör için giderek daha önemli bir finansman kanalı haline geldiğini gösterdiğini vurguladı.

"Küresel risk iştahındaki toparlanmayla yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanmasını bekliyoruz"

Pamir Karagöz, bu yıl için beklenti ve öngörülerini de paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine devam edeceğini ve buna paralel yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin tekrar artmaya başlayacağını öngördüklerini ifade eden Karagöz, "Küresel finans piyasalarında ise gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağını öngörüyoruz. Küresel risk iştahındaki toparlanmayla yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanmasını bekliyoruz. Kredi notunda olası iyileşmelerin TL varlıklara olan ilgiyi destekleyeceğini, halka arzlarda yeniden ivme görüleceğini ve fon piyasasının daha da büyüyeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Tarihsel verilerin, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyduğunu anlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu deneyimin ışığında mevcut ekonomi politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, 2026 yılında piyasalarımızda olumlu bir seyrin oluşacağını düşünüyoruz. Ayrıca teknoloji şirketlerinin, yeşil finans ürünlerinin ve ESG temelli yatırımların sermaye piyasalarımızdaki payının artacağı, yapay zeka, blokzincir ve dijital varlıkların finansal ekosistemin ayrılmaz bir parçası haline geleceği bir döneme giriyoruz."