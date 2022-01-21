Sermiyan Midyat Malatya'da gözaltına alındı - Son Dakika

Sermiyan Midyat Malatya'da gözaltına alındı

MALATYA - Ünlü sinema oyuncusu Sermiyan Midyat, gösteri için geldiği Malatya'da havaalanında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Malatya'da bu akşam oynanacak oyunu için kente gelen Sermiyan Midyat, Malatya Erhaç Havalimanına uçakta polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu anları aynı uçakta bulunan TRT Spor Muhabiri Tuna Akdemir, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Malatya'ya şimdi indik. Oyuncu Sermiyan Midyat 11. koltukta oturuyordu, Malatya yer hizmetleri tüm uçağı durdurup kendisini özel olarak dışarı çıkarttı. 'Bu haksızlık değil mi?' diye sorduğumuzda polisin gözaltına aldığını söyledi" ifadeleri ile takipçilerine duyurdu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Midyat'ın gözaltına alınması ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.