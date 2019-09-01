Sertab Erener Harbiye'de konser verdi
11 saat önce
Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59 Kaynak: AA
Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.
Aynı zamanda şarkı sözü yazarı olan ünlü şarkıcı, Halkbank ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
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