Son Dakika Haberleri: Sertab Erener Harbiye'de konser verdi
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Sertab Erener Harbiye'de konser verdi

11 saat önce

Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Aynı zamanda şarkı sözü yazarı olan ünlü şarkıcı, Halkbank ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen "Paraf Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Sertab Erener, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59 Kaynak: AA
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