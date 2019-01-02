Son Dakika Haberleri: Sertavul Geçidi Geçit Vermiyor

Sertavul Geçidi Geçit Vermiyor

55 dakika önce

Sertavul geçidi geçit vermiyor İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, büyük araç ve otobüslerin geçişine izin verilmiyorMERSİN - İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde,...

Sertavul geçidi geçit vermiyor
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, büyük araç ve otobüslerin geçişine izin verilmiyor

MERSİN - İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı tipi, buzlanma ve sis nedeniyle Kar lastiği ve zincirsiz küçük araçlara izin verilmiyor. Otomobil harici kamyon, Tır ve otobüslere ise geçişe kesinlikle izin verilmiyor.
Mut Sertavul Geçidi'nde akşamdan bu yana başlayan kar, sis ve tipi akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Gündüz fazla etkili olmayan geçit, akşam saatlerinde otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken, Tır, Kamyon ve otobüslerin geçişine ise kesinlikle izin verilmiyor.
Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zincir takmayan araçların geçişine ise kesinlikle izin verilmiyor. Ayrıca Tır, Kamyon ve otobüslerin geçişine ise kesinlikle izin verilmiyor.
Bu şekilde yağışın devam etmesi durumunda yolun kapanacağı bildirilirken, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

Yerel
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