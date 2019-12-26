Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika

Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

6 saat önce

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor, System.String[]

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karaman'da gece başlayan kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Yetkililer, sürücüleri yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıyor.

İç Anadolu Bölgesi, Sertavul Geçidi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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