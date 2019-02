Servet Tazegül, Milli Takım Antrenörü Oldu

Taekwondo Milli Takımı 2020 Tokyo 'ya hazırlanıyor Metin Şahin : "Her şey ülkemizin her alanda başarılı yükselişine destek olmak için. Başarımız ülkemiz için olacak"İSTANBUL,Taekwondonun Messi 'si lakaplı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül , tecrübesini ve birikimlerini artık milli takımda şampiyonlar yetiştirmek için kullanacak.Dünya taekwondosunda her zaman zirveye oynayan Türk taekwondosu, gelişimlere ve yeniliklere açık olarak her ortamda başarıyı daha fazla zirveye taşımak amacıyla içerisinden yetişmiş olan üstün başarılara sahip kadrosuna sahip çıkıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu, ulusal ve uluslararası arenada yapılan organizasyonlarda gençlerin ve başarılı olanların önünü açmaya devam ediyor. Federasyon, bu doğrultuda, dünya taekwondo tarihine adını altın harflerle yazdırmış şampiyon sporcu Servet Tazegül'ü erkek milli takım antrenörlüğü görevine getirdi. 30 yaşındaki Servet Tazegül uluslararası tecrübesinin yanı sıra dinamizmi ile de Türk taekwondosuna büyük katkı sağlayacak."YENİ HEYECAN KATACAK"Başarının ve elde edilen başarıların zirvede kalması için büyük gayretler sarfeden Federasyon Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, "Bizim başarımızın sırrı tüm kurum ve kurullarıyla, antrenör, idareci, hakem ve sporcularımızla birarada olmamızdan, çalışıp gayret etmemizden ve birbirimizi sevmemizden geçiyor. Biz sporcu, antrenör, idareci ve bu spora emeği geçmiş herkesi seviyor ve bağrımıza basarak başarımız için görev veriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Cennet vatan ülkemizi seviyoruz. Ülkesini seven herkes, başarı için, ay yıldızlı şanlı bayrağımız için, yüce Türk milleti için birlikte hareket eder. Bunun içinde kapımız gönlümüz herkese açıktır. Servet Tazegül' ün erkek milli takım antrenörlüğüne gelmesi ülkemiz taekwondosuna yeni bir dinamizm yeni bir heyecan katacaktır. Başarısı ve tecrübesi yeni isimlere ışık tutacaktır. Ülkemize ve spor camiamıza hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı."TECRÜBELERİMİ AKTARACAĞIM"Servet Tazegül ise "Sporculuk kariyerimde büyük başarılar kazandığım taekwondo sporuna bundan sonra antrenör olarak hizmet edeceğim. Bundan sonra ülkemiz gençlerinin gelişimi ve Türk taekwondosunun daha da başarılı olması için gayret edeceğim. Sporculuk kariyerimde kazandığım tecrübeyi onlara aktarmaya çalışacağım. Hem hoca hem de ağabey olarak onlara elimden gelen desteği vereceğim. Bizler her daim hedeflerimizi büyük tutarak önümüzde yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına son sürat hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.(FOTOĞRAKLI)