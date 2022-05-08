SERVİS VERİLMEDİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYEN ZEYNEP, OKULA GİTMEK İSTİYOR - Son Dakika
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SERVİS VERİLMEDİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYEN ZEYNEP, OKULA GİTMEK İSTİYOR

08.05.2022 09:59

HAKKARİnin Yüksekova İlçesi'nin Bağdaş Köyü'nün mezrasında yaşayan 7'inci sınıf öğrencisi görme engelli Zeynep Kaya (15), 2 yıldır ilçe merkezindeki okuluna taşımalı servis olmadığı için eğitimine devam edemiyor.

HAKKARİnin Yüksekova İlçesi'nin Bağdaş Köyü'nün mezrasında yaşayan 7'inci sınıf öğrencisi görme engelli Zeynep Kaya (15), 2 yıldır ilçe merkezindeki okuluna taşımalı servis olmadığı için eğitimine devam edemiyor. Okuluna devam etmek istediğini belirten Kaya, "Daha önce taşımalı olarak eğitimime devam ettim. Ancak pandemi sürecinden bu yana, iki yıldır bana servis verilmeyince okuluma devam edemedim. Köyümüz merkezden uzak. Ben yaşıtlarım gibi okuluma devam etmek istiyorum" dedi.

Yüksekova İlçesi'ne 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş Köyü'nün Ericik Mezrasında yaşayan doğuştan görme engelli Zeynep Kaya, ilçe merkezinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda okuyor. Kaya, 2 yıldır ilçe merkezindeki okuluna taşımalı servis olmadığı için eğitimine devam edemiyor. Yaşıtları gibi okuluna devam etmek istediğini belirten Kaya, "Daha önce taşımalı olarak eğitimime devam ettim. Ancak pandemi sürecinden dolayı iki yıldır bana servis verilmeyince okuluma devam edemedim. Köy merkezden uzak."dedi.

"OKUMAK İSTİYORUM"

Kendi yaşıtlarının okula gittiğini hatta lise sınavlarına hazırlandıklarını, kendisinin ise okulundan geri kaldığını belirten Kaya, halen ortaokulu bitiremediğini söyledi. Kaya, "Okuyup meslek sahibi olmak istiyorum. Eğitim hayatıma devam etmem için taşımalı servis verilmesini istiyorum. İlçe merkezine gitsem kalabileceğim ne bir evim nede bir akrabam var. Okuldaki bir öğretmenim Mehmet Kasım Gültekin benim için akıllı baston istemişti ve elime ulaştı. Benimle birlikte diğer arkadaşlarıma da geldi. Akıllı baston, yaydığı ultrasonik sinyallerle geri manevra sırasında sesli uyarı sistemiyle çalışıyor. Sensör bir engele yaklaşıldığında kesik kesik, çarpma mesafesine gelindiğinde ise sürekli sinyal vererek görme engelliyi uyarıyor. Fakat kullanamıyorum. Benimle birlikte diğer arkadaşlarıma geldi. Onlar şuan çok iyi bir düzeyde kullanıyorlar. Ben ise sürekli elimde, ama kullanamıyorum. Şebekenin olmamasından dolayı mağdur durumdayım."diye konuştu.

SERVİS VERİLMEDİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYEN ZEYNEP, OKULA GİTMEK İSTİYOR
SERVİS VERİLMEDİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYEN ZEYNEP, OKULA GİTMEK İSTİYOR
SERVİS VERİLMEDİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYEN ZEYNEP, OKULA GİTMEK İSTİYOR
SERVİS VERİLMEDİĞİ İÇİN EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYEN ZEYNEP, OKULA GİTMEK İSTİYOR

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Görme Engelli, Zeynep Kaya, Yüksekova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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