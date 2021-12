Setur, Uzakrota Travel Summit'21'de turizmin geleceğini değerlendirdi - Son Dakika

Setur, Uzakrota Travel Summit'21'de "Turizm'de yarın; yakın ve uzak gelecek!" oturumuna ev sahipliği yaparken, sektörün geleceğinin değerlendirildiği "The Next 5 Years Of Travel (Turizmde önümüzdeki 5 yılı)" oturumunda yer aldı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sayılı turizm etkinlikleri arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanındaki seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Uzakrota Travel Summit online olarak gerçekleştirildi. Önemli paydaşların yer aldığı ve sektörün geleceğine ışık tutan oturumların olduğu etkinlikte, Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller görüşlerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Temeller, turizmin geleceği ve salgın sonrasında değişen sektör dinamiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turizmin yarınını görebilmek için geçmişine bakmak gerektiğini belirten Temeller, turizm sektörünün ne kadar kırılgan gözükürse gözüksün geçmiş yıllarda pek çok olumsuz gelişmenin ardından toparlanabildiğini, salgının da etkilerini mutlaka atlatacağını aktardı.

Temeller, Setur olarak kapanma dönemini hem çalışanları hem misafirleri hem de iş ortakları için en verimli şekilde, yatırımlara ağırlık verip geleceğe hazırlanarak geçirdiklerini ifade ederek, sektörün tüm paydaşlarının omuz omuza vererek seyahat edilebilmesinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

"Herkes istediği her yere gidebilmeli" diyen Temeller, gelecekte seyahat tercihlerinin daha az bilinene, daha az tercih edilene doğru yöneleceğini, değişen dinamikleri yakından takip etmenin çok önemli olduğunu bildirdi.

Temeller, sektör paydaşlarının yeni kuşağın ihtiyaç ve tercihlerini de yakından takip etmesi gerektiğini anlatarak, "Geleceği değiştirecek olan bu kuşak." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin hem geleceğin hem de sektörün önemli bir basamağı olduğun hatırlatan Temeller, bu alanda yatırım yapmakta geç kalan sektör paydaşlarının ne yazık ki oyun dışında kalacağının aşikar olduğunu kaydetti.

Temeller, seyahatin hem insan hem de ekonomi açısından salgının olumsuz etkilerine en güzel ilaçlardan biri olduğunu belirten Temeller, yarınlar belirsiz olsa da her şeye hazır olarak günü yaşamanın da önemine dikkati çekti.