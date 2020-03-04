Sevcan Orhan: Allah bu halka büyük acılar yaşatmasın

Sevenlerinin karşısına siyah altın yaldızlı bir sahne kıyafetiyle çıkan Sevcan Orhan performansına "Aldırma Gönül" ile start verdi. Şarkının ardından orkestrasını durdurarak bir konuşma yapan sanatçı "Biz hayatımızı müzik yaparak kazanan insanlarız. Geçmişten bugüne yaralarımıza merhem olan türkülerimizle geldim bu gece sizlerin huzuruna. Çok süslü püslü cümlelerim yok. Burada olmamın tek sebebi bu. Hepimiz üzülüyoruz, gözyaşı döküyoruz. Vicdanı olan insanın gözyaşı dökmemesi imkansız. Tek temennim ve tek dileğim bu gözyaşları son olsun. Bize yakışan umut etmek ve ben tüm kalbimle umut ediyorum. Kınalı yavrularını kaybeden ana babalara sabırlar diliyor halkımıza baş sağlığı diliyorum. Allah bu halka büyük acılar yaşatmasın." dedi.