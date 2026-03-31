Sevcan Orhan\'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

31.03.2026 20:06
Ünlü türkücü Sevcan Orhan, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İlk evliliğini sonlandırmasını hayatının en doğru kararı olarak nitelendiren Orhan, aile baskısından kişisel inançlarına kadar pek çok konuda samimi itiraflarda bulundu. Orhan'ın bu açıklamaları, gözleri Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yaşadığı ilişkiye çevirdi.

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, katıldığı bir programda özel hayatına ve aile baskısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anadolu geleneğinden gelen bir aile yapısına sahip olduğunu belirten Orhan, babasının bile kendisine hala "Kızım artık evlenseydin de bir çocuğun olsaydı, yalnız kaldın" dediğini gülümseyerek anlattı.

"BOŞANMA KARARI VERDİĞİM EN DOĞRU KARARDI" 

Daha önce bir kez evlenip ayrılan Orhan, toplumdaki "evlilik kutsaldır" tabusuna karşın cesur bir çıkış yaptı: "Hayatımda verdiğim en doğru karar boşanma kararıydı." Evliliğe ve aile hayatına dair kapılarını tamamen kapatmasa da, bu konudaki inancını şu sözlerle özetledi: "Yukarıdakiyle (Allah) irtibatımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. O benim için evlilik, çocuk, aile hayatı vermiyorsa onda bir hayır vardır."

PUKET TATİLİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI 

Sevcan Orhan’ın bu açıklamaları, son dönemde sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yaşadığı polemiği yeniden akıllara getirdi. Orhan ve sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye işçilerinin maaşlarını alamadığı ve eylem yaptığı dönemde Tayland'ın Puket Adası'nda tatilde objektiflere yakalanmıştı. Çiftin tatili kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Buca halkı hizmet beklerken yapılan bu lüks tatil, sosyal medyada "Halk çöple boğuşurken başkan tatilde" yorumlarına neden olmuştu. 

Öte yandan Orhan'ın Buca Belediyesi'ni programında sahne alması da ayrı bir tartışma konusu olmuştu. 

İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU 

Orhan’ın "Boşanmak verdiğim en doğru karardır" sözleri, Görkem Duman ile olan ilişkisinin geleceği hakkında da merak uyandırdı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
