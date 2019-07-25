Sevdiğiyle Yaşadığı 365 Günü de Özel Kılanların Anlayacağı Aşk Dolu Çizimler

Sevgili ile her günü özel kılanların iyi bildiği bir şey var; hastalıkta, sağlıkta, iş yaparken hatta kavga ederken bile paylaşılan anlar sizin BİRLİKTE olmanızın meyveleri. Evlenince aşkın bittiğini düşünenler ise bu adamın eşi için 365 gün boyunca yaptığı çizimleri kesinlikle görmeli.
Eşi hamileyken, boya yaparken, tv izlerken bile çizimlerini yapan
2- Yatağın sıcak tarafı
3- Hamileyiz
4- Sen gül güneş doğsun yeniden
5- Alışveriş ve mutfak
6- Uykuya yenik düşmüş Prenses
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8- Her zaman sevgiliyiz
9- Trafikte kavga ederken de yanyana
10- Yaz sıcakları
11- Kışın hasta olmalar
12- usta
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15- Saçlar efsane
16- Malzeme alıp dönerken
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20- Bebeğimize yüzme öğretirken
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22- Olmazları oldururken
23- Babaya tırmanış