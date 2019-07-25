Son Dakika Haberleri: Sevdiğiyle Yaşadığı 365 Günü de Özel Kılanların Anlayacağı Aşk Dolu Çizimler
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Sevdiğiyle Yaşadığı 365 Günü de Özel Kılanların Anlayacağı Aşk Dolu Çizimler

38 dakika önce

Sevgili ile her günü özel kılanların iyi bildiği bir şey var; hastalıkta, sağlıkta, iş yaparken hatta kavga ederken bile paylaşılan anlar sizin BİRLİKTE olmanızın meyveleri. Evlenince aşkın bittiğini düşünenler ise bu adamın eşi için 365 gün boyunca yaptığı çizimleri kesinlikle görmeli.

Sevdiğiyle Yaşadığı 365 Günü de Özel Kılanların Anlayacağı Aşk Dolu Çizimler, System.String[]
Sevgili ile her günü özel kılanların iyi bildiği bir şey var; hastalıkta, sağlıkta, iş yaparken hatta kavga ederken bile paylaşılan anlar sizin BİRLİKTE olmanızın meyveleri. Evlenince aşkın bittiğini düşünenler ise bu adamın eşi için 365 gün boyunca yaptığı çizimleri kesinlikle görmeli.

Eşi hamileyken, boya yaparken, tv izlerken bile çizimlerini yapan

2- Yatağın sıcak tarafı



3- Hamileyiz



4- Sen gül güneş doğsun yeniden



5- Alışveriş ve mutfak



6- Uykuya yenik düşmüş Prenses



7-



8- Her zaman sevgiliyiz



9- Trafikte kavga ederken de yanyana



10- Yaz sıcakları



11- Kışın hasta olmalar



12- usta



13-



14-



15- Saçlar efsane



16- Malzeme alıp dönerken



17-



18-



19-



20- Bebeğimize yüzme öğretirken



21-



22- Olmazları oldururken



23- Babaya tırmanış

Prenses, kavga, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:17 
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