Sevdiğiyle Yaşadığı 365 Günü de Özel Kılanların Anlayacağı Aşk Dolu Çizimler

Sevgili ile her günü özel kılanların iyi bildiği bir şey var; hastalıkta, sağlıkta, iş yaparken hatta kavga ederken bile paylaşılan anlar sizin BİRLİKTE olmanızın meyveleri. Evlenince aşkın bittiğini düşünenler ise bu adamın eşi için 365 gün boyunca yaptığı çizimleri kesinlikle görmeli.Eşi hamileyken, boya yaparken, tv izlerken bile çizimlerini yapan2- Yatağın sıcak tarafı3- Hamileyiz4- Sen gül güneş doğsun yeniden5- Alışveriş ve mutfak6- Uykuya yenik düşmüş Prenses7-8- Her zaman sevgiliyiz9- Trafikte kavga ederken de yanyana10- Yaz sıcakları11- Kışın hasta olmalar12- usta13-14-15- Saçlar efsane16- Malzeme alıp dönerken17-18-19-20- Bebeğimize yüzme öğretirken21-22- Olmazları oldururken23- Babaya tırmanış