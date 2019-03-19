Son Dakika Haberleri: Seve Barajı'ndan Su Tahliyesi Başladı

Seve Barajı'ndan Su Tahliyesi Başladı

19 dakika önce

Seve Barajı'ndan su tahliyesi başladı Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandıKİLİS - Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandı.

Seve Barajı'ndan Su Tahliyesi Başladı, System.String[]
Seve Barajı'ndan su tahliyesi başladı
Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandı

KİLİS - Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandı.
3 yıldır kuraklıkla boğuşan Kilis'te, bu yıl yağmurların önceki yıllara oranla fazla olması nedeniyle Afrin ile Seve Barajı, Konak, Balikli, Sapkanlı ile Musabeyli Üçpınar göletleri doldu. Bugün itibariyle 18 milyon metreküp kapasiteye sahip Seve Barajından Devlet Su İşleri ile Kilis Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde barajın kapakları açılarak su tahliyesi başladı. Yağışa bağlı olarak Seve Barajından su tahliyesinin devam edeceği bildirildi. Afrin Barajı ise 2019 ocak ayından itibaren su tutmaya başladığı kısa süre içerisinde 38 milyon metreküp su tutuldu. Afrin barajının da su kapasitesinin dolması nedeniyle buradan da peyder pey su tahliyesinin barajın kapaklarının açılarak yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:25 Kaynak: İHA

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