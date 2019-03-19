Seve Barajı'ndan Su Tahliyesi Başladı
19 dakika önce
Seve Barajı'ndan su tahliyesi başladı Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandıKİLİS - Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandı.
Seve Barajı'ndan su tahliyesi başladı Kilis
'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandı
KİLİS - Kilis'te Seve Barajı'nın dolması nedeniyle kapakları kontrolü şekilde açılmaya başlandı.
3 yıldır kuraklıkla boğuşan Kilis'te, bu yıl yağmurların önceki yıllara oranla fazla olması nedeniyle Afrin
ile Seve Barajı, Konak
, Balikli, Sapkanlı ile Musabeyli Üçpınar
göletleri doldu. Bugün itibariyle 18 milyon metreküp kapasiteye sahip Seve Barajından Devlet Su İşleri
ile Kilis Belediyesi
tarafından kontrollü bir şekilde barajın kapakları açılarak su tahliyesi başladı. Yağışa bağlı olarak Seve Barajından su tahliyesinin devam edeceği bildirildi. Afrin Barajı ise 2019 ocak ayından itibaren su tutmaya başladığı kısa süre içerisinde 38 milyon metreküp su tutuldu. Afrin barajının da su kapasitesinin dolması nedeniyle buradan da peyder pey su tahliyesinin barajın kapaklarının açılarak yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:25 Kaynak: İHA
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