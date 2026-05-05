Sever Plaza Beykoz Kavacık’ta açılıyor

05.05.2026 17:00
İş insanı Lokman Sever, yaklaşık 30 yıl boyunca Belçika’da faaliyet gösteren Noordco Group ile gayrimenkul sektöründe önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada güçlü bir yatırımcı kimliği oluşturmuştur. Avrupa’da edindiği bu derin tecrübe ve vizyonunu şimdi Türkiye’ye taşıyan Sever, rotasını İstanbul’a çevirerek dikkat çekici bir yatırıma başlamıştır.

Sadece Avrupa ile sınırlı kalmayan iş hayatında, Afrika kıtasında da yaklaşık 25 yıldır aktif rol oynayan Sever’in, özellikle bakır ve kobalt madenleri üzerine önemli yatırımları ve faaliyetleri bulunmaktadır. Bu alandaki çalışmalarıyla Afrika’daki ekonomik gelişime katkı sağlarken, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası etkisini de güçlendiren isimlerden biri olmuştur.

Uluslararası ilişkilerde de dikkat çeken bir profile sahip olan Lokman Sever, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile yakın ilişkileriyle bilinmektedir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çeşitli vesilelerle bir araya gelmiştir. Özellikle Félix Tshisekedi’nin Ankara ziyareti sırasında gerçekleşen görüşmelerde, Lokman Sever’in iki lider arasında yer alarak Kongo hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi aktardığı ifade edilmektedir. Bu durum, Sever’in uluslararası düzeydeki etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koyan önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu birikim ve deneyimlerin ışığında Sever, İstanbul’un gelişen iş merkezlerinden biri olan Kavacık’ta stratejik bir yatırıma imza atmıştır. Bölgenin ticari potansiyelini doğru analiz eden iş insanı, burada bulunan bir plazayı satın alarak kapsamlı bir renovasyon süreci başlatmıştır.

Kavacık’ta hayata geçirilen ve “Sever Plaza” olarak anılan bu projenin yürütülmesinde ise oğlu Zeki Sever aktif rol üstlenmektedir. Projenin tüm süreçlerini yakından takip eden Zeki Sever, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir yapı ortaya koymak adına titiz bir çalışma yürütmektedir.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında, modern ve prestijli bir yapıya kavuşacak olan plaza, toplamda 3000 metrekarelik ofis alanı sunacaktır. Proje kapsamında oluşturulacak ofisler, kat kat kiraya verilerek farklı sektörlerden firmalara ev sahipliği yapacak ve bölgedeki iş hayatına yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Lokman Sever’in bu yatırımı, yalnızca bir gayrimenkul projesi değil; aynı zamanda Avrupa ve Afrika’daki güçlü iş deneyiminin Türkiye’ye yansıması olarak değerlendirilmektedir. İstanbul’da hayata geçirilen bu proje, onun uluslararası başarı hikâyesinin yeni bir halkası olarak öne çıkarken, yeni neslin temsilcisi Zeki Sever’in de katkılarıyla geleceğe taşınmaktadır.

