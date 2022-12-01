Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti - Son Dakika
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Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti

01.12.2022 10:51

Adana'da bir uydu tamircisinin hayatı, tamir için çağrıldığı evde tanıştığı sevgilisinin ailesi yüzünden kabusa döndü. Sevgilisinin babası ve ağabeyi tarafından şiddet gördüğünü ve gasp edildiğini belirten tamirci, "Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar" dedi. Oturduğu evin onlar tarafından basıldığını da iddia eden şahıs, "Bu nedenle komşular rahatsız olduğu için ve korktuğumdan evde kalamaz oldum" dedi.

Çukurova ilçesinde uydu cihazı tamiri yapan Musa Şahbudak'a bundan bir yıl önce telefon geldi. Telefonda Şahbudak, Mavi bulvardaki bir eve çağrılarak uydu tamiri yapılması istendi, o da oraya giderek uydu tamirini gerçekleştirdi. Aynı evden bir süre sonra tekrar çağrılan şahıs uydunun yine bozulduğu ve tamir edilmesi talebi aldı. Şahbudak tekrar giderek yine uyduyu tamir etti. Bu arada evde bulunan İlkay K. ile Şahbudak yakınlaşıp önce arkadaş bir süre sonra da sevgili oldu.

SEVGİLİSİNİN AİLESİ KABUSU OLDU

Daha sonra bu evde kalmaya başlayan Şahbudak, sevgilisinin babası A.K. ve kardeşi C. K. ile de tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra Şahbudak'ı darp edip aracını gasp edip, para ve çeşitli eşyalarını aldılar.

Uydu tamirine gittiği evde tanıştığı sevgilisinin ailesi yüzünden hayatı kabusa döndü

DARBEDİP PARA VE EŞYALARINI ALDILAR

Kız arkadaşıyla tanıştıkları ilk dönemde ailesiyle hiçbir sorun olmadığını ancak daha sonra kendisinden sürekli maddi çıkar beklentisi olduğunu belirten Musa Şahbudak, sevgilisinin babası ve kardeşi tarafından kaçırıldığını öne sürerek, "Beni bir eve götürüp darp ettiler. Benim otomobilimi gasp ettiler. Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar. Daha sonra benim otomobilim ile gittiler. Beni bunları alınca bıraktılar. Daha sonrada otomobilimle kaza yapıp getirdiler" dedi.

"KORKTUĞUMDAN EVDE KALAMAZ OLDUM"

Sevgilisinin babası ve kardeşinin daha sonrada kendisini tehdit ettiğini, oturduğu evi bastıklarını da ileri süren Şahbudak, "Bu nedenle komşular rahatsız olduğu için ve korktuğumdan evde kalamaz oldum. Şimdi iş yerinde yatıp kalkıyorum. Sevgilimin önce bu işin içinde olduğunu düşünmüyordum ama artık onun da bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu aileden şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Cep Telefonu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti - Son Dakika

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